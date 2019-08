El Govern planteja implantar un salari mínim català superior a l'espanyol

El vicepresident i conseller d'Economia de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat aquest dijous que des del seu departament ha encarregat començar els tràmits per implantar un Salari Mínim de referència a Catalunya.









Ho ha dit en la roda de premsa després del Consell Executiu acompanyat de la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, en què ha assumit que l'establiment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) és competència de l'Estat, però ha argumentat que "aquest país ha superat les limitacions competencials mitjançant l'acord".





Aragonès ha reflexionat sobre que el SMI és igual per a totes les parts de l'Estat, però que el preu de la vida no és el mateix en totes elles, pel que ha ordenat posar en marxa el mecanisme per realitzar el càlcul de quin hauria de ser aquest salari a Catalunya, amb un estudi que comptarà amb els agents socials i que volen presentar en tres mesos: "el que no fa l'Estat ho farem les institucions catalanes mitjançant l'acord".





Conscient que el Govern no pot legislar en aquesta matèria, Aragonès ha concretat que el que cerca amb aquesta mesura és obtenir una nova xifra pactada amb els agents socials i econòmics --la patronal i els sindicats--, i convèncer-los que aquest Salari Mínim de referència quedi inclòs en la negociació col·lectiva, "perquè s'inclogui, no el que determini l'Estat, sinó el que marqui" aquest nou salari.





Ha assegurat que una de les mesures que duran a terme serà aplicar-ho en la contractació pública, per la qual cosa tindrà un impacte pressupostari que estan disposats a incloure en la comptes catalans, així com a redactar un calendari per a poder aplicar-lo.





"Un 14% dels treballadors de Catalunya, malgrat tenir un salari, estan en risc de pobresa. Sortir de l'atur no és sinònim de sortir de la pobresa. El que no pot fer la llei busquem fer-ho per un acord intern amb el compromís dels agents socials, econòmics i les institucions", ha explicat.





NEGOCIAR UN PRESSUPOST PER 2020?





Pere Aragonès també ha celebrat que el PSC i els comuns hagin mostrat la seva disposició a negociar els Pressupostos catalans de 2020: "És un bon inici, la música sona millor que l'any passat".





Aragonès ha explicat que ja ha agendat trobades a principis de setembre amb tots els grups parlamentaris i que a l'octubre el Govern aprovarà els Pressupostos i els portarà al Parlament.





Ha defensat que Catalunya necessita uns Pressupostos i que no pot estar un any més amb els comptes prorrogats de 2017: "Aquest país necessita un Pressupost aplicable i executable", ja que creu que les necessitats que hi havia en 2017 no són les mateixes que ara.