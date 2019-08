El Govern finiquita l'últim 'xiringuito' independentista presidit por Lluís Llach

El Govern ha aprovat aquest dijous suprimir el Consell Assessor per a l'impuls d'un Fòrum Cívic i Social pel Debat Constituent, una entitat que tan sols ha tingut deu mesos de vida i que ha estat presidida per l'exdiputat de JxSí al Parlament Lluís Llach.









La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha explicat en roda de premsa els acords que inclouen la supressió d'aquest òrgan, que es va crear per fomentar un debat sobre un hipotètic model polític i social en una Catalunya independent.





Després de deu mesos de trobades i d'exposicions públiques arreu de Catalunya, aquest nou organisme creat al marge del Parlament i les institucions no ha elaborat més que un informe lliurat al president el passat 22 de juliol.





De fet, aquest organisme es va crear a la tardor del 2018 amb l'intent d'insuflar nous ànims en l'electorat independentista. Quim Torra el va presentar com un nou avenç a l'hora de materialitzar la "república catalana" i es va posar en marxa en paral·lel al Consell de la República amb seu a Brussel·les, l'activitat del qual també és gairebé inexistent.





El Consell Assessor per a l'impuls d'un Fòrum Cívic i Social pel Debat Constituent ha durat només vuit mesos i no ha redactat cap document públic. Tampoc es coneix el cost que ha tingut la posada en marxa i manteniment d'aquest òrgan --quan es va crear, es va assegurar que les seves despeses serien "minses"--, malgrat que els seus organitzadors no estaven retribuïts.





VOREJANT LA LEGALITAT





Quan l'octubre de 2018 es va fundar el Consell, Llach ja va explicar llavors que el consell assessor havia elaborat una metodologia perquè s'impulsés un debat constituent "des de l'autoorganització de la societat civil", a qui traslladava aquesta tasca.





D'aquesta manera, també s'evitava una possible dissolució per part del Tribunal Constitucional en cas que l'organisme hagués defensat de forma oberta endegar un procés constituent vulnerant el marc de la Constitució espanyola.