Un motorista drogat i sense carnet provoca un accident a Maçanet (Girona)

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor de 33 anys que no tenia permís de motocicleta per haver provocat un accident a la urbanització Maçanet Residencial Parc a Maçanet de la Selva (Girona), circulant sota els efectes de l'alcohol i les drogues, segons ha informat el cos aquest divendres en un comunicat.









La tarda del 30 de juliol, els Mossos van veure el motorista després de patir un accident i, tot i que el motorista va mentir dient que havia caigut del vehicle mentre ho arreglava, van tenir sospites i el van sotmetre a les proves de detecció de drogues i alcohol en les que va donar positiu.





Els agents van denunciar el motorista com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de substàncies estupefaents i no disposar d'un permís per conduir la motocicleta.