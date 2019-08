Nova multa de la CNMC contra l'abús publicitari de Mediaset i Atresmedia

La Comissió Nacional de Mercats i la Competència (CNMC) ha sancionat a Mediaset i Atresmedia amb 365.301 euros i 3.689,40 repectivamente per vulneració del temps màxim d'emissió dedicat als missatges publicitaris i televenda.









En el cas de Mediaset, les infraccions han estat detectades a Cuatro, Energy, Divinity i Telecinco i van tenir lloc en els mesos de desembre de 2018 i gener i febrer de 2019.





En concret, l'article 13.2 de la LGCA que regula el temps d'emissió dedicat a anuncis d'autopromoció, estableix que "els prestadors del servei de comunicació audiovisual tenen el dret a emetre programes que informin sobre la seva programació o anuncis dels seus propis programes i els productes accessoris derivats directament d'aquests programes.





Aquests programes i anuncis no es consideraran comunicació comercial als efectes d'aquesta Llei, segons la CNMC. Tot i això, "per a la comunicació audiovisual televisiva, el temps dedicat als anuncis publicitaris sobre els seus propis programes i productes no podrà superar els 5 minuts per hora de rellotge i els seus continguts estan subjectes a les obligacions i prohibicions establertes amb caràcter general per a la publicitat comercial".





Per la seva banda, l'article 14.1 de la Llei 7/2010, de 31 de març, General de Comunicació Audiovisual, estableix el límit de temps d'emissió de publicitat de missatges publicitaris i de televenda en 12 minuts per hora natural.





En la resolució, la CNMC estableix que perquè les sobreimpressions informatives sobre la programació del prestador del servei de comunicació audiovisual siguin excloses del còmput de temps per a l'emissió de missatges publicitaris, només han de contenir el nom del programa, el dia i l'hora de emissió.





En el cas de Atresmedia, la infracció, tipificada com a lleu, es va produir, al seu canal de televisió Neox, al novembre de 2018, per incompliment del límit dels 12 minuts per hora natural, establert per a l'emissió de missatges publicitaris i la televenda .





En ambdos casos, Atresmedia i Mediaset podran interposar directament recurs contenciós-administratiu davant l'Audiència Nacional en el termini de dos mesos a partir del dia següent al de la notificació.