El pla hoteler de Colau, a la vora del fracàs

El Pla especial urbanístic d'Allotjaments Turístics (Peuat) està a punt de fracassar i no para de sumar sentències en contra. L'objectiu de Colau de limitar l'obertura d'hotels a Barcelona va ser desestimat per la Justícia i, aquest divendres, el TSJC ha estimat cinc recursos més de cadenes hoteleres deixant encara més en l'aire el Pla antihotels de l'alcaldessa de Barcelona.









Tal com informen des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la sala tercera de la instància judicial ha estimat els escrits contra el Peuat presentats per Hotel Viena SA, Únic Barcelona SL, Olivia Hotels SA, Euro Park SL i Josel SL . Per contra, les immobiliàries Grand Mausol SL i Marcove Industrial SLO han vist desestimats els seus recursos per part del Tribunal.





EL TSJC ESTIMA CINC RECURSOS DEL SECTOR





Aquest divendres el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat a conèixer un total de set resolucions, dues d'elles han estat desestimades mentre que altra cinc sí que han estat estimades.





Les cinc sentències estimades declaren la nul·litat en algun cas del planejament i en altres concretament de l'article 15.4.a que determina que els establiments que ja existeixen a part de la ciutat vulguin fer obres hauran de reduir en un 20% el nombre de llits en els hotels.





En canvi, des de l'Ajuntament de Barcelona s'insisteix que el pla no està anul·lat totalment i que si cal presentaran recursos contra les sentències rebudes.





LA JUSTÍCIA POSA CONTRA LES CORDES A L'AJUNTAMENT





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va anul·lar aquest dijous íntegrament el Pla especial urbanístic d'allotjaments turístics (Peuat) de Barcelona al·legant la inexistència d'avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar en execució del plantejament.





La decisió del recurs contenciós d'una cadena hotelera, defensada pel despatx d'advocats Cuatrecasas, es va sumar a sentències anteriors que anul·laven exclusivament l'article 15.4 del Peuat, que regulava limitacions en establiments ja existents.





Aquesta nova sentència dóna un pas més en anul·lar íntegrament el Peuat. Això permetrà que nous projectes hotelers puguin desembarcar a la capital, la qual cosa ha complagut a la patronal hotelera que sempre havia criticat l'aprovació de la normativa.





En aquest sentit, el jutge va assegurar que el Peuat requereix -contemplant sempre el cas concret de què es tracti- una avaluació econòmica "lògica i ponderada de les actuacions a desenvolupar sense necessitat de procedir a l'especificació de les concretes indemnitzacions".