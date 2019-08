Campanya de conscienciació a Barcelona per no comprar al 'top manta'

El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presentat la campanya 'A Barcelona la comprar legal fa ciutat' per dissuadir la compra a punts de venda ambulant no autoritzada, i que es comunicarà en català, castellà, anglès i francès.









En una roda de premsa aquest divendres, el socialista ha recordat que l'ordenança de convivència estableix fins a 500 euros de multa per als compradors, però ha negat que la campanya tingui fins recaptatoris, per la qual cosa l'ha emmarcat en l'àmbit informatiu i ha dit que l'objectiu no és posar sancions.





Preguntat per la premsa si això vol dir que no es multarà els turistes que comprin en punts de venda ambulant irregulars com el 'top manta', Collboni ha mantingut que la campanya és d'informació: "Volem advertir i conscienciar. És una campanya en positiu . No volem que sigui de sancions, sinó d'informació".





El regidor ha insistit que volen recordar que és una activitat no permesa, en una campanya que s'estendrà des d'aquest divendres fins a finals del mes de setembre en xarxes socials i Internet, a més d'estar present a Metro, autobusos, comerços, hotels i marquesines del Port Olímpic, entre d'altres espais.





L'Ajuntament distribuirà 28.000 postals entre els establiments dels principals eixos comercials de la ciutat amb el missatge 'Gràcies per comprar en aquest comerç! A Barcelona, la compra legal fa ciutat'.





També es repartiran 6.100 cartells perquè comerciants, restaurants i hotels els col·loquin en els seus locals amb missatges similars i recordant que la venda il·legal a l'espai públic no està permesa i se sanciona, el que permetrà, segons l'Ajuntament, que el missatge arribi als visitants.