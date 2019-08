Trablisa intenta torpedinar la vaga dels vigilants de l'aeroport

Trablisa ha decidit contraatacar la vaga indefinida dels vigilants de control de l'aeroport del Prat. L'empresa concessionària considera que la convocatòria és "il·legal" i "abusiva", per això ha presentat una demanda als jutjats socials de Barcelona i un conflicte col·lectiu davant la Generalitat.





Des del punt de vista de l'empresa, aquesta vaga contravé el laude dictat en 2017 pel Consell de Ministres que prohibia a les parts adoptar mesures de conflicte relacionades amb el contingut del laude.









L'empresa considera que la vaga dels treballadors és "desproporcionada" i demana al col·lectiu de vigilants que facin marxa enrere: "demanem al comitè d'empresa que desconvoqui la vaga amb la major brevetat possible, reprenent la via negociadora i evitant així incertesa i perjudicis (...) als propis treballadors de Trablisa, a l'economia i a la imatge de Barcelona com a destinació turística".





MEDIACIÓ ENCALLADA





Direcció i vigilants de seguretat de l'Aeroport de Barcelona el Prat - Josep Tarradellas estan reunits aquest divendres tractant de buscar un pacte que eviti la vaga indefinida. En un recés de la reunió de mediació a la Conselleria de Treball de la Generalitat, l'assessor del comitè de vaga, Juan Carlos Giménez, ha assegurat que els representants dels treballadors han aconseguit demostrar que l'empresa "està mentint" sobre la il·legalitat de aquesta aturada.





Ha explicat que Trablisa portarà als jutjats el procés de conflicte col·lectiu, però ha dit que només ho fan amb l'objectiu que "els treballadors tinguin por i no secundin la vaga".





Giménez ha considerat que queda demostrat que l'atur és legal i ha mantingut que aquest s'iniciarà el 9 d'agost, assegurant que preferirien que no s'hagués de realitzar, però que l'empresa està "boicotejant qualsevol possible solució amb les seves paraules no veraços".





LES RECLAMACIONS DELS TREBALLADORS





Prop de 500 treballadors estan cridats a secundar aquesta vaga a partir del pròxim 9 d'agost. Els treballadors de Trablisa --adjudicatària del servei des de juny de 2018-- volen que se'ls compensi econòmicament per la sobrecàrrega de treball i la manca de descansos en els seus llocs de treball. Així mateix, plantegen altres mesures com paritat laboral, cursos de formació o major rotació en els torns.





El comitè d'empresa de Trablisa ja va convocar una vaga al juliol, que va ser desconvocada per qüestions legals, després d'una reunió de mediació a la Conselleria de Treball, que va acabar sense acord.





En declaracions als mitjans, l'assessor del comitè de vaga, Juan Carlos Giménez, ha explicat que els treballadors cobraven 765,42 euros bruts al mes en el moment de la licitació, el que ha qualificat de vergonyós, i que la pujada posterior de l' salari Mínim Interprofessional (SMI) ha suposat una pèrdua de benefici per a l'empresa.