La Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat al jutge Manuel García Castelló, que instrueix el cas Púnica, que citi com investigada a les expresidentes de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre i Cristina Cifuentes pel presumpte finançament irregular del PP regional, segons han informat fonts fiscals.









Les fiscals Carmen Cerdá i María Teresa Gálvez han presentat un escrit de 75 pàgines davant del titular del Jutjat Central d'Instrucció número 6 en el qual reordena la macrocausa i redueix de 16 a 11 les peces separades que conformen aquest cas de corrupció que es porta investigant des 2014.





Una tasca que el Ministeri Públic ha trigat mig any a fer, des que a principis d'any el jutge instructor instés a les fiscals a fer una reestructuració de la causa, precisant els fets i subjectes afectats en cadascuna de les línies d'investigació, "amb referència als corresponents informes definitius de la Guàrdia Civil", segons informa Anticorrupció en un comunicat.





A l'escrit s'adjunten annexos en els quals es descriuen més minuciosament els fets corresponents a les peces relatives amb la contractació de les empreses Cofely i Alfedel; les actuacions de qui va ser secretari general del PP de Madrid Francisco Granados, considerat el 'capitost' de la trama Púnica; i el presumpte finançament irregular dels populars madrilenys, en què la Fiscalia interessa la pràctica de més diligències, com declaracions d'investigats, testimonis i la aportació de diferent documentació.





Concretament, en la peça relacionada amb el presumpte finançament irregular del PP de Madrid, en concret la número 9, les fiscals Anticorrupció s'han recolzat en diversos informes de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil per demanar al magistrat que cridi a declarar com a investigats a les expresidentes regionals Esperanza Aguirre i Cristina Cifuentes, l'expresident d'Indra Javier Monzón i la pròpia empresa.





La UCO situa a Aguirre en reunions claus en les que presumptament s'hauria negociat el finançament irregular de la formació política durant diverses campanyes electorals, en què Aguirre ja presidia als populars madrilenys. Per tot això, sol·licita al magistrat instructor que l'citi a declarar en qualitat d'investigada.





Fonts jurídiques apunten que el jutge García Castellón estudiarà a fons l'escrit presentat per Anticorrupció abans de prendre una decisió sobre la imputació o no d'Aguirre. Les acusacions populars d'aquest cas, i fins i tot el que va ser la seva mà dreta, Francisco Granados, porten temps insistint al magistrat en què inclogui a la investigació a l'exdirigent madrilenya per aquest mateix assumpte.





Pel que fa a Cifuentes, l'UCO també la va vincular amb irregularitats en pagaments a Fundescam i diferents despeses electorals de campanyes del PP de Madrid en 2007. També va destacar que era "partícip i coneixedora" d'irregularitats en l'adjudicació del servei de cafeteria, cuines i menjadors de l'Assemblea de Madrid a l'empresari Arturo Fernández en els anys 2009 i 2011.