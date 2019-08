L'exdiputat al Parlament Europeu Santiago Fisas i l'expresident de Societat Civil Catalana (SCC) Josep Ramon Bosch han abandonat la seva militància al PP per implicar-se en el nou projecte de la Lliga Democràtica, un partit catalanista de centre dreta que s'està gestant per presentar-se a les pròximes eleccions catalanes.









Segons ha publicat 'La Vanguardia', tots dos han comunicat aquest divendres a la direcció del PP la seva baixa del partit en una carta conjunta.





Les mateixes fonts ha afirmat que abandonen el PP per "prendre nous camins", ja que consideren que aquest partit ja no els representa i té un discurs que no encaixa en la societat catalana actual.





Per això, aposten per implicar-se en la Lliga Democràtica, partit en el qual ja estan participant, per "superar el 'Procés" i la política de blocs dels últims anys.





La Lliga Democràtica està impulsada per, entre altres, la regidora de BCN Canvi a l'Ajuntament de Barcelona i exdirigent d'Unió Eva Parera, i es preveu que es presenti públicament al setembre.