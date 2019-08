Set províncies espanyoles, en alerta per temperatures màximes de fins a 38 graus

Un total de set províncies tenen aquest dissabte 3 d'agost avisos per calor amb màximes que podran arribar als 38 graus centígrads, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).













Així, amb avís groc per calor estaran les províncies de Còrdova, Jaén, Terol, Saragossa, Albacete, Conca i Madrid.





Segons AEMET, aquest dissabte predominarà el cel amb intervals de núvols baixos en les primeres i últimes hores del dia al nord de Galícia i al Cantàbric. No obstant això, destacaran els cels poc ennuvolats a la major part del dia.





Mentrestant, a la resta de la Península i a les Balears hi haurà cel poc ennuvolat o clar, tret que al litoral sud-est destacaran cels amb una mica de baixa nuvolositat. A més, hi haurà nuvolositat d'evolució en àrees muntanyoses del nord i est.





No obstant això, no es descarta algun ruixat o tempesta ocasional en la Serralada Cantàbrica, als Pirineus, a la Serralada Ibèrica oriental i a les serres del sud-est d'Andalusia. Pel que fa a les Canàries, hi haurà cels ennuvolats o amb intervals al nord de les illes.





En el cas de les temperatures, les diürnes ascendiran a la Meseta Nord, a la vall de l'Ebre, al Cantàbric oriental i al Pirineu occidentals. D'altra banda, les mínimes pujaran en gran part de l'interior peninsular i a la resta s'esperen pocs canvis.





Finalment, bufaran vents alisis a Canàries i a la resta predominaran els vents fluixos.