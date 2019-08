Sánchez es reuneix dilluns amb Compromís a València

El secretari general del PSOE i president en funcions, Pedro Sánchez, es reunirà dilluns que ve a València amb representants de Compromís, en una trobada al qual acudiran el secretari d'Organització dels socialistes i ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, i també el president de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, segons han assenyalat fonts socialistes.









La reunió tindrà lloc a la tarda. En les dues últimes sessions d'investidura fallides de Sánchez, l'únic representant de Compromís al Congrés, Joan Baldoví, es va abstenir després de lamentar que els socialistes no donessin cap pas per obtenir el seu suport. "Si ells no s'han mogut, nosaltres evidentment, sentint-ho molt, no ens podem moure", ha argumentat.





Dimecres passat, la ministra d'Hisenda en funcions, María Jesús Montero, va anunciar que Sánchez anava a mantenir contactes "discrets" amb els líders de la resta de formacions en els pròxims dies.





"Els estarà trucant o els cridarà, els contactes seran discrets perquè no tinguin una publicitat que impedeixi poder aprofundir en les qüestions", va assegurar Montero, reiterant que el president "no llença la tovallola" i el "últim" en el que pensa el PSOE és en la repetició electoral.