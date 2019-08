Roldán titlla el projecte del PSOE "d'antagònic" al de Ciutadans

La líder de Cs a Catalunya, Lorena Roldán, ha assegurat que "no hi ha projecte més antagònic al de Cs que el socialista", i ha sostingut que amb una abstenció del PSOE podria haver-hi un govern constitucionalista.









En una entrevista a 'La Vanguardia', ha acusat el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, de pactar amb nacionalistes i populistes, i ha apuntat que el PSOE d'ara no és el que hi havia en 2016, amb el qual Cs va signar un acord d'investidura.





Roldán critica els pactes del PSC després de les eleccions municipals a Catalunya: "En molts municipis ha pactat amb els independentistes d'JxCat i ERC. Això demostra com el PSC ha abandonat el constitucionalisme".





AMB TORRA POT PASSAR QUALSEVOL COSA





"Potser és una prova dels seus pactes amb els independentistes després de les eleccions catalanes", ha indicat Roldán, que ha afirmat que no es pot saber quan se celebraran comicis autonòmics a Catalunya, ja que amb el president de la Generalitat, Quim Torra, pot passar qualsevol cosa, segons ella.





Ha afegit que "la situació de deteriorament en el Govern és evident i preocupant" i ha qualificat de greu que no hi hagi pressupostos i que hi hagi problemes socials que, al seu parer, la Generalitat no aborda.