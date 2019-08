Oficial: Junior Firpo fitxa pel Barça

L'FC Barcelona ha arribat a un acord amb el Reial Betis Balompié per al fitxatge de Júnior Firpo per la quantitat de 18 milions d'euros fixos i altres dotze en variables esportives.









El jugador signarà contracte amb el Club per a les pròximes 5 temporades, fins al 30 de juny de 2024, amb una clàusula de rescissió de 200 milions d'euros.





El fitxatge de Firpo arriba després d'una temporada on Jordi Alba no ha tingut substitut en el flanc esquerre. A més, el jove lateral s'incorporarà a l'equip just abans de la gira pels Estats Units, de manera que podrà integrar-se des del principi en la cita americana.