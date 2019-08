Chacón respon davant les crítiques: "La Generalitat defensarà com mai la planta de Nissan"

La consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón, ha assegurat que "la Generalitat defensa i defensarà com mai la planta de Nissan" a la Zona Franca de Barcelona, davant les crítiques per no haver visitat la seu de la companyia en el seu viatge institucional de la passada setmana al Japó.









Chacón ha sostingut que si algú ha volgut donar a entendre que no visitar la companyia vol dir que no parlen amb ella o que no es preocupen, està molt allunyat de la realitat: "Ho considero realment absurd".





"No hem anat a buscar la foto de Nissan al Japó, nosaltres amb l'empresa estem treballant i respectem el que la companyia ens demana ara a tots els països on té inversió", ha argumentat, després de constatar una transformació a gran escala del sector automobilístic .





Ha assegurat que estan acabant de definir estratègies, i ha dit que entenen que a nivell protocol·lari es demanin homòlegs en el càrrec: "No hi ha hagut visita, hi ha interlocució regular i constant amb Nissan".





Ha insistit que prefereix treballar en els despatxos i donar sortida a aspectes que ens són simples, i ha puntualitzat que no es tracta tant d'un problema de la planta d'aquí: "Crec que ja hem demostrat presentant candidatura que apostem per la permanència de l'activitat a la planta de Catalunya ".





Creu que si un sector s'està plantejant la seva estratègia de forma tan important cal ser competitius amb startups vinculades a la innovació pel que fa a les solucions de mobilitat: "Nosaltres posem en valor quins són els nostres actius, l'ecosistema de startups, els centres tecnològics , les universitats i les infraestructures ".





PLA PER ATRAURE LA FABRICACIÓ DE BATERIES DE COTXES ELÈCTRICS





Preguntada per la possibilitat d'atreure la fabricació de bateries de cotxes elèctrics, la consellera ha sostingut que estan treballant en això, i ha cridat a avançar cap a les futures solucions que plantejarà el model de bateries.





"Avancem al que succeirà d'aquí a uns anys, ja que el model de bateries avançarà cap a altres solucions, siguem els primers. Avancem a quina és l'evolució dels sistemes d'energia que hauran de proveir els automòbils en el futur", ha assenyalat.





Davant la petició de crear una aliança empresarial per atreure la fabricació de bateries, plantejada aquesta setmana per CCOO de Catalunya, ha sostingut que estan d'acord i els trobaran per treballar-hi.





"La transformació és tan i tan gran que no l'entenc d'una altra manera que fent aliances sector públic, privat, agents i empreses", ha afegit.