Divisió en el cercle de Moncloa: Ábalos perd la confiança de Pedro Sánchez

No tot són alegries a l'entorn del president. El fracàs de la investidura ha provocat un enroc de Pedro Sánchez amb el seu cercle d'assessors més íntim. Però en aquest "búnquer" del Govern no hi caben tots: José Luis Ábalos, ministre de Foment i fins fa poc delegat del Govern a les negociacions amb Podem, ha estat relegat de la seva posició després del fracàs del 25 de juliol passat.









Ara són tres els màxims confidents amb què compta Sánchez per planejar els seus propers passos. D'una banda, Iván Redondo, a qui alguns a Ferraz contemplen com un paracaigudista i recorden que és un mercenari de la política, capaç d'assessorar sense problemes a Partit Popular, Podem i PSOE. D'altra banda, Carmen Calvo i Adriana Lastra, els rostres de Govern i grup parlamentari que es prodiguen en els mitjans detallant l'estratègia de Moncloa.





Aquesta tríada, que alguns socialistes contemplen amb reserves, serà l'encarregada d'aconsellar al president de Govern sobre com actuar abans del 23 de setembre, quan el "rellotge" de la investidura arribi a la seva fi.





REDONDO PORTA LA VEU CANTANT





No obstant això, és el cap de Gabinet de Sánchez qui marca la ruta que ha de seguir el candidat socialista per aconseguir ser investit. Iván Redondo s'ha convertit en el cervell de l'operació d'investidura; malgrat que aquesta no es va consumar, Sánchez no ha perdut la confiança en el seu "spin doctor" i espera que la ronda de trobades amb col·lectius de la societat civil pressioni a Podem perquè acabi cedint en una nova sessió d'investidura a principis de setembre.





Malgrat que algunes fonts citades per Vozpópuli apunten que la relació entre Redondo i Calvo no és la millor, Sánchez no es desmarca del full de ruta planificada pel seu assessor àulic. Full de ruta que, a més, coincideix bàsicament amb el "manual de resistència" sanchista: qui la segueix, l'aconsegueix.