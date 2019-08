La irresistible oferta de Goldman Sachs per finançar la remodelació del "Camp Nou"

El FC Barcelona ja compta amb prou diners per dur a terme l'esperada remodelació del seu estadi. El 'nou' "Camp Nou" es finançaria, segons avança El Confidencial, mitjançant una oferta de liquiditat oferta pel banc nord-americà Goldman Sachs, que ha promès al club un crèdit de 600 milions a canvi d'ingressos pel 'naming' del nou estadi.









De fet, l'operació s'havia retardat perquè al Barça no troben una marca adequada per titular el seu camp. Malgrat que Josep Maria Bartomeu va anunciar fa dos anys que s'estava tancant un acord amb una tecnològica, el contracte segueix als llimbs i aquest escull impedeix al Barcelona treure els comptes que necessita per consumar la reforma.





No obstant això, la irresistible oferta de Goldman Sachs permetria esquivar de moment l'espinós assumpte del 'naming'. Els diners del gegant de la banca seria suficient per construir l'Espai Barça, sense necessitat de trobar vies de finançament alternatives a través d'un patrocini estable de l'estadi.





Aquest contracte es podria deixar per a més endavant i ocupar-se de expedients més immediats, tot i que el creditor espera que el retorn de beneficis del 'naming' sigui molt sucós per al Barça --calculen que podrien ingressar fins a 700 milions sol en aquest apartat--.





No és la primera vegada que Goldman Sachs finança la construcció d'estadis esportius. L'entitat nord-americana ajudarà a la Roma, l'Inter de Milà i l'AC Milan per remodelar els seus respectius estadis.





La idea de Bartomeu és tenir acabades o molt avançades les obres per a 2021. Aquest any se celebren eleccions a la presidència del club, per la qual cosa Bartomeu vol presentar-se a la cita electoral amb els deures fets d'un projecte estrella que porta massa temps planificat encara sense materialitzar-se.