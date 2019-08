Els CDR llencen excrements a les seus del PDeCAT i ERC

Els Comitès de Defensa de la República (CDR) han deixat durant la matinada d'aquest dilluns restes d'escombraries i excrements davant de les seus del PDeCAT i ERC en diversos municipis catalans per criticar les "renúncies" dels partits per fer efectiva la independència.









En una publicació a Twitter, han acusat el Govern de no estar treballant per la independència i han recriminat la detenció durant la setmana passada de diversos activistes independentistes per part dels Mossos d'Esquadra per presumptes delictes com pertinença a grup criminal: "No treballeu per fer efectiva la independència. atureu activistes. pacteu amb el 155. Menospreciáis els vots del poble. el poble mana i el Govern obeeix. Ho teniu clar? ".

















En municipis com Terrassa (Barcelona), Balaguer (Lleida) i Tarragona, els CDR han dipositat bosses d'escombraries i excrements en les portes de les seus del PDeCAT i ERC al costat de cartells i pancartes amb lemes com 'Ja n'hi ha prou renúncies 1-O', 'Merda de partits' i 'Aquesta terra no perdona traïdors', entre d'altres.