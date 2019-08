El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest dilluns instar el Congrés dels Diputats a impulsar una comissió d'investigació sobre els atemptats del 17 d'agost de 2017 a Barcelona i Cambrils (Tarragona).









La proposició ha tirat endavant amb els vots a favor d'ERC, JxCat i dels comuns, i els vots en contra del PSC, BCN Canvi, Cs i PP, durant el ple extraordinari convocat a petició dels republicans i JxCat, després de les informacions del diari 'Público' que apunten a una presumpta relació entre l'imam de Ripoll i cervell dels atemptats, Abdelbaki Es Satty, i el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI).





El portaveu d'ERC, Jordi Coronas, i la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, han argumentat que iniciar la comissió d'investigació al Congrés respon a la necessitat de víctimes, familiars i ciutadania de "conèixer els fets i acabar amb les teories de la conspiració".





El text avalat pel ple demana "conèixer al detall la relació de l'imam amb el CNI, la seva retribució -si n'hi hagués-, la durada i objecte final d'aquesta relació; aclarir la correlació d'errades a la cadena de comunicació i coordinació entre les diverses força de seguretat en relació a Es Satty "i també una anàlisi de les actuacions del Ministeri de l'Interior amb l'imam.





Sobre aquestes actuacions, demanen analitzar les mesures de control que s'aplicaven a Es Satty "sabent que formava part o tenia relació amb el gihadisme", i a més sol·licita a la Fiscalia que investigui els fets.





"Instar el Congrés a crear una comissió per tractar els punts anteriors. Promoure la creació d'una comissió d'investigació internacional i independent amb la Interpol i el Relator Especial de l'ONU" sobre Drets Humans i llibertats fonamentals en la lluita amb el terrorisme, amb la participació dels cossos de seguretat i la informació dels estats que tinguin víctimes en els atemptats de l'17A, afegeix el text.





Durant el ple, al qual no han acudit huit regidors ni l'alcaldessa, Ada Colau, els partits en contra de demanar a la cambra baixa l'impuls de la comissió han argumentat que el que s'està buscant és situar a l'Estat com a "responsable" de els atemptats.





Coronas ha expressat que la comissió d'investigació és una qüestió de democràcia que l'Estat i el Congrés siguin transparents i ha lamentat que no s'hagi impulsat directament per les Corts: "Ho hem hagut de demanar nosaltres perquè altres no han volgut".





"No podem entendre per què hi ha gent que té por a saber aquestes i moltes altres preguntes. No podem donar per bo el silenci. És per això que avui hem portat aquesta iniciativa a l'ajuntament perquè l'alcaldessa i Jaume Collboni assumeixin les responsabilitats de saber la veritat", ha dit Artadi i ha instat socialistes i comuns a demanar al Congrés la comissió.





La tinenta d'alcalde, Janet Sanz (BComú) exercint d'alcaldessa accidental, ha explicat que el seu grup vota a favor de la proposta perquè està a favor de la transparència, però ha demanat una reflexió a ERC i JxCat: "Era necessari convocar aquest ple extraordinari a pocs dies del 17 d'agost? ¿Fem un ple perquè un mitjà dóna una informació i després ho desconvoquem perquè un altre mitjà dóna una altra? Evitem convertir aquest saló en un plató".





La regidora del PSC, Laia Bonet, ha instat a actuar amb responsabilitat des de les institucions i ha demanat allunyar-se de les teories de conspiració i acostar-se a les víctimes, que ha dit que són les "grans oblidades" en el ple convocat, ja que no apareixen en el text que s'ha votat.





En la mateixa línia, el regidor de BCN Canvi, Manuel Valls, ha titllat el ple d'espectacle i intent de manipulació d'una institució pública, i ha dit que els partits convocants de la petició no tenen "cap interès a aclarir la situació".





El portaveu del PP, Josep Bou, ha demanat unitat "de totes les forces de l'Estat i de la societat civil" davant del terrorisme i ha recriminat actituds partidistes en les manifestacions posteriors als atemptats.





Així mateix, la portaveu de Cs, Luz Guilarte, ha acusat els impulsors de demanar al Congrés la comissió d'investigació d'organitzar un "espectacle vergonyós per vincular l'Estat amb la matança".