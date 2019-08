CaixaBank arriba a un milió de clients de pagament mòbil

CaixaBank ha arribat a un milió de clients de pagament mòbil i ha registrat un creixement el 87% durant l'últim any en el nombre d'usuaris que l'utilitzen.









En un comunicat aquest dilluns, l'entitat financera ha remarcat que aquestes xifres signifiquen "una fita que indica l'important creixement que aquest sistema està experimentant a Espanya".

El parc de targetes "enrolades" en els terminals ha augmentat un 95% durant aquest últim any i s'ha situat en els 1,4 milions.





"Aquesta xifra suposa que un percentatge important i cada vegada més gran d'usuaris opta per tenir més d'una targeta al telèfon per fer pagaments", ha explicat.





També ha sostingut que el nombre de persones que fan servir el seu mòbil per pagar s'ha situat en el 10,8% del total de clients de targetes de CaixaBank.





L'entitat ha assenyalat que el creixement del pagament mòbil està sent exponencial respecte al nombre d'operacions: els clients de CaixaBank han passat de realitzar 2,3 milions d'operacions de pagament mòbil al juny de 2018 a 6,3 milions en juny de 2019, un increment d'un 171,9% anual.





En total, durant l'últim any, les targetes de CaixaBank 'enrolades' a mòbils han efectuat 49,2 milions d'operacions.





Les compres realitzades amb mòbil representen el 5,10% del total d'operacions amb targeta en compres presencials, enfront del 2,20% que representaven en el mateix mes de 2018.





"ANY D'ENLAIRAMENT"





El director general de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz, ha defensat que 2019 està sent "l'any de l'enlairament del pagament mòbil per tot el territori espanyol, una tendència accelerada per la creixent importància de l'experiència d'ús com a factor d'èxit essencial en qualsevol producte digital".





Alcaraz ha afegit que CaixaBank col·labora amb empreses del sector, com Samsung i Apple, per a "seguir oferint el millor servei abans, durant i després de realitzar una compra".