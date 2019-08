El portaveu de Más Madrid a l'Assemblea de Madrid, Íñigo Errejón, ha apostat aquest dilluns per "la via de l'entesa" davant l'acord a nivell nacional per formar un nou Govern central, en lloc de la "voluntat d'humiliar o barallar" i deixar de pensar "tant al telenotícies".





Errejón, en roda de premsa a la cambra regional, després de ser preguntat sobre que el Rei Felip VI hagi dit que espera que els partits puguin trobar una "solució" a la situació política espanyola abans d'anar a unes noves eleccions, ha fet broma amb aquest "saberut anàlisi" del cap d'Estat perquè és evident que "no calen noves eleccions".





"La majoria progressista va votar el 28 d'abril que unes dretes molt extremades no es fessin amb la regència del nostre país. Si molta gent va acudir per evitar el retrocés, els correspon a les formacions polítiques ser lleials a aquesta encomana rebuda mitjançant el camí de l'enteniment i mai en la voluntat d'humiliar a l'altre o la lluita pel relat, sinó la voluntat d'arribar a enteses", ha sostingut.





D'aquestes negociacions, Errejón ha assenyalat que "no ha de sortir una investidura, sinó un Govern", que es posi a treballar per fer "sostenible el problema de pensions, un govern estable que tingui projecte de llarg recorregut i és el contrari a aquest joc de regats, de veure qui s'imposa a l'altre, la humiliació parcial". "Cal deixar de pensar tant en el telediari", ha tancat.