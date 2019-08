Errejón descarta presentar-se als comicis generals si es repeteixen eleccions

El senador de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, ha descartat aquest dimecres que la formació d'Íñigo Errejón vagi a presentar candidatura en cas que Pedro Sánchez fracassi en el seu intent de ser investit i es vagi cap a una repetició electoral al novembre.









Preguntat al Senat per l'opció que Más Madrid passi a ser un partit nacional, Rubiño ha assegurat que la seva formació està concentrada en "establir les bases del partit a Madrid" perquè és d'"àmbit autonòmic". "Ha de tenir uns òrgans i una direcció que començaran a funcionar a partir de la tardor", ha puntualitzat.





A més, ha assegurat que ara és temps de formar un Govern amb els resultats del passat 28 d'abril, pel que ha fet una crida "a la responsabilitat" dels partits d'esquerres perquè intentin arribar a acords programàtics abans que el repartiment de càrrecs orgànics.





"La setmana passada ja hi havia un marge per a un acord que si no ha arribat és perquè han posat per davant els interessos de partit als interessos del conjunt d'Espanya, per tant el que cal fer és que responguin al clam que hi ha a carrer, que es desbloquegi la situació i que hi hagi un Govern ", ha explicat Rubiño.





Segons ha assenyalat el senador, els espanyols necessiten un Govern per poder "avançar en els drets socials", entre els quals ha ressaltat els drets del col·lectiu LGTBI que, segons ell, necessiten "un dic" que freni aquells que volen "acabar amb aquests drets ". "Que sigui una Espanya de color i no en blanc i negre a la qual alguns ens volen tornar", ha puntualitzat.