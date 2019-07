El partit de Errejón preveu robar vots a PSOE, Ciutadans i Podem si hi ha eleccions al novembre

Íñigo Errejón podria ser el beneficiat principal en el cas de disputar-unes segones eleccions durant el proper mes de novembre, i és que el seu nou partit, sense nom, encara que amb Més País com substantiu més probable, podria robar una gran quantitat de vots a les forces polítiques que no s'han entès en la investidura, com PSOE, Ciutadans i Podem.













I és que amb la possibilitat d'unes reeleccions, els 'timings' de la creació del partit s'estan avançant. Un nou partit "transversal" que pugui escombrar vots en les tres formacions esmentades anteriorment, un encert per Errejón en un moment clau.





El fet que molts dels ciutadans reparteixin la culpa de la decisió de la investidura entre Sánchez, Rivera i Iglesias fan que la nova formació de l'ex de Podem tingui molts números de pujar en vots a costa de les altres tres formacions.





AL SENAT JA S'HA CREAT ESQUERRA CONFEDERAL





Al Senat, Errejón ja ha aconseguit iniciar una política d'aliances en unir-se amb Endavant Andalusia, en comú Podem, Compromís i Mès per Mallorca, en un grup que es diu Esquerra Confederal.





Errejón, a més, també ha dit la seva a Twitter sobre la decisió de la investidura, la situació del PSOE i Podem i amb un discurs optimista de cara al seu nou partit, amb el missatge de "encara queda temps".





Des de la nova formació de Errejón estan convençuts que, sobretot, aconseguiran vots de Podem, però dins del partit volen atacar al PSOE. La clau està en reeditar una política d'aliances com la del Senat.





Més difícil que a València hi ha la situació a Catalunya o Andalusia. A la segona comunitat, són òbvies les tensions entre Teresa Rodríguez, que no va votar a la consulta a les bases de la qual va sortir un suport a un Govern de coalició, i la direcció estatge.





I és que si finalment no hi ha un govern de coalició i s'acaba anant a les eleccions, les tres formacions tindran diversos problemes davant l'alçament d'un candidat amb poc a perdre.