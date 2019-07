Errejón prepara el seu nou partit davant la possibilitat de noves eleccions generals

Que el partit que Manuela Carmena i Iñigo Errejón, 'Més Madrid', format per les eleccions a la capital de l'Estat, anava a donar el salt a nivell nacional era un secret a veus. No van arribar a temps de presentar-se a les generals per l'avançament electoral i esperaven fer-ho d'aquí quatre anys. Però ara, davant la possibilitat de la repetició dels comicis davant la probable investidura fallida de Pedro Sánchez, Errejón ha trepitjat l'accelerador i ja està preparant el seu nou partit d'àmbit estatal, 'Més país'.













L'exmembre de Podem vol conformar un partit que dista en certs aspectes de la línia del partit liderat per Pablo Iglesias. El nou partit de Errejón es vol definir per ser un partit patriòtic, en defensa d'una Espanya federal i distanciant-se dels independentistes.





Davant el rebrot del nacionalisme, la proposta de 'Més Madrid' vol abraçar l'estima per Espanya però des de la unió de les diferències i fent més èmfasi a la idea d'un país federal sense un ús ni apropiació de la paraula "Espanya".





Això dista dels posicionaments a favor de la independència dels catalans, per exemple, tot i que espera rebre suports d'aquest sector tractant de fer atractiva la idea d'adherir-se a un suposat projecte d'una Espanya de les nacions.





Si la idea central del partit ja està bastant definida, Errejón ara està buscant a polítics que es vulgui unir a la nova formació. Líders territorials com María Rodríguez de 'Endavant Andalusia' està estudiant la desconnexió definitiva de Podem, també està tenint contactes amb gent Compromís i A Comú que cada dia se senten més llastats per lligams i membres que els uneix als morats Podem.





Altres dels socis preferents de 'Més Madrid' vol ser la formació Equo, fins ara lligada també al partit morat, i si no s'uneixen, sí que hi ha contactes perquè alguns líders s'uneixin a l'equip de Errejón.





A Catalunya, el nou partit s'està acostant a la gairebé extinta Inicitiva Catalunya Verds (ICV) que ja ha anunciat la seva dissolució després de presentar un concurs de creditors i un ERO . Malgrat que alguns dels verds s'estan integrats en el partit de Colau, la intenció de Errejón és atraure els partidaris d'una Espanya federal que puguin atreure el vot català.





De moment, des de 'Més Madrid' no volen parlar de noves incorporacions encara que admeten que el projecte de partit estatal està en marxa però encara en una fase molt embrionària.