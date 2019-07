Compromís busca l'aliança amb Errejón i li ofereix propostes i iniciatives parlamentàries

Compromís ha ofert a Més Madrid donar veu al seu partit amb el seu escó a través de propostes i iniciatives parlamentàries. Així, el diputat al Congrés del partit valencià, Joan Baldoví, hauria contactat amb Íñigo Errejón per realitzar-li aquesta proposta.













D'aquesta manera, se segueix el camí que s'ha vingut teixint durant els últims dies amb la intenció de confeccionar Esquerra Federal, on també s'han integrat Endavant Andalusia, els Comuns i Més Mallorca.





Tal com destaca 'ElConfidencial', aquest moviment de la formació valenciana tant al Congrés com al Senat coincideix amb el moment clau de les negociacions entre socialistes i podemitas.





Errejón podria trobar aliats territorials prou consolidats com per crear una coalició electoral capaç de llançar una campanya d'àmbit nacional i fer-li front a la formació estatge.





De fet, Compromís, en els passats comicis, va punxar després de desvincular de Podem, cosa que, amb una possible unió a la formació 'errejonista' podria tornar a escalar posicions. En les últimes eleccions Compromís va perdre tres escons al Congrés amb tan sols 172.000 vots.





Vistos els últims resultats, des del partit valencià creuen que Compromís, en l'àmbit nacional, no està considerat com una força determinant. Per això es plantegen buscar aliances per afrontar futures ocasions nacionals i el vincle amb Íñigo Errejón és el que guanya més punts.





La formació valenciana se sent més identificada amb l'esperit confederal defensat per l'ex de Podem, mentre que Iniciativa del Poble Valencià, el grup de Mònica Oltra, s'identifica més amb el discurs de Més Madrid.





AMB ERREJÓN, COMPROMÍS HAURIA EL CONTROL SOBRE LES LLISTES A LES TRES CIRCUMSCRIPCIONS VALENCIANES





Amb Podem, la seva posició negociadora seria més feble. El 28 d'abril els morats van conservar els seus cinc escons valencians davant l'acta solitària de Baldoví. Seria complicat que Iglesias i el secretari general de Podem a la Comunitat Valenciana, Antonio Estañ, oferissin alguna cosa diferent en els sis primers llocs de sortida per repetir la confluència.





Baldoví també s'ha ofert a la Chunta Aragonesista i Més Mallorca per canalitzar iniciatives. Són també potencials socis de Errejón.