El PP opta per un candidat alternatiu a Sánchez per desbloquejar la investidura

El PP planteja, com a fórmula per desbloquejar l'actual situació política nacional, el nomenament per part del Rei Felip VI d'un candidat alternatiu a Pedro Sánchez, incloent una persona de "consens", ja que considera que el líder socialista és actualment l'"element de bloqueig "de la democràcia i "no és de fiar".









Aquesta proposta ha estat posada aquest dilluns sobre de la taula pel secretari general del PP nacional, Teodoro García Egea, a Santander, on ha participat en el Comitè Executiu Regional del Partit Popular de Cantàbria.





Així, s'ha preguntat per què ha de ser Sánchez el candidat si no ha aconseguit reunir el suport suficient de l'arc parlamentari per ser president en només obtenir el vot a favor dels seus 123 diputats i el del parlamentari nacional del PRC, José María Mazón.





"El dilema no és entre Pedro Sánchez i eleccions, el dilema és si avui tenim un candidat que susciti la confiança de tot l'arc parlamentari i Pedro Sánchez avui és president del Govern però els que li van fer president fa un any no es fien d'ell i per això li van dir no al juny i sota el meu punt de vista li poden dir que no al setembre", ha dit García Egea.





En aquest sentit, ha obert la porta a que aquest "candidat de consens" no sigui del PSOE i també ha plantejat que es deixi de governar a l'aliança PP-Cs amb l'abstenció de la resta de partits constitucionalistes i des del PSOE.





García Egea ha afirmat que, després que ha passat amb Bildu a Navarra -on aquesta formació s'ha abstingut per permetre la investidura com a presidenta de la socialista Maria Chivite-, s'ha demostrat, al seu parer, que el PSOE i Pedro Sánchez "no és de fiar "i, per això, el PP" no pot abstenir-se "davant el possible intent d'investidura.





Fonts de la direcció nacional del PP han precisat que el Partit Popular "no facilitarà en cap cas la investidura" d'un candidat socialista.





Segons han afegit, el secretari general del PP ha volgut deixar clar que, en vista de la "incapacitat" de Sánchez per arribar a un acord, potser el problema sigui ell i amb un altre candidat del PSOE "sí que podria acordar amb els seus aliats naturals, començant per Podem, com ja fa en comunitats i ajuntaments".