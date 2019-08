Tardà carrega contra l'ANC per fugir de l'independentisme "flexible i obert"

L'exdiputat d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha carregat avui contra l'entitat sobiranista Assemblea Nacional Catalana (ANC) per considerar que la seva estratègia perverteix l'independentisme "flexible i obert".









Davant l'anunci de exdirigents d'ERC com Josep Huguet i Anna Simó que no aniran a la manifestació de la Diada organitzada per l'ANC, Tardà ha afirmat que ell sí que anirà però també ha carregat contra l'entitat sobiranista.





"L'ANC s'equivoca. S'ha convertit en un contrapoder. En lloc de facilitar l'acumulació de forces, crec que està pervertint la voluntat diàfana de l'independentisme d'ésser flexible i obert. Valoro el que representa l'ANC i ara em fa patir", ha criticat.





Ha defensat que, després de la sentència del judici de l'1-O al Tribunal Suprem, el sobiranisme haurà de treballar per demanar l'amnistia dels presos sobiranistes i el retorn dels dirigents independentistes a l'exterior.





"Serà un objectiu democràtic de la immensa majoria dels demòcrates catalans", ha argumentat aquest dimarts en una entrevista de Rac 1.





Ha assegurat que no demanaran l'indult perquè, segons ell, suposa acceptar que els presos sobiranistes són culpables: "L'indult és una mesura de gràcia. Mai no ho acceptarem perquè pressuposa que acceptes la culpa", ha dit, en la línia del que han expressat fins ara tots els presos sobiranistes, que han rebutjat demanar un indult si la sentència és condemnatòria.





Així mateix, ha retret als CDR l'acció de dilluns, quan van dipositar escombraries i excrements davant de les seus d'ERC i el PDeCAT en diversos municipis catalans: "Em vaig sentir indignat", ja que considera que tots els partits independentistes segueixen sent-ho i treballen per aconseguir aquest objectiu.