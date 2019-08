El PSC acusa el Govern de fer "llistes de funcionaris bons i dolents" al treballar els festius estatals

El portaveu adjunt del PSC-Units al Parlament, Ferran Pedret, ha acusat el Govern de buscar crear "llistes de funcionaris bons i dolents" si permet als treballadors de la Generalitat poder treballar els festius estatals del 6 de desembre i el 12 de octubre, Dia de la Constitució i de la Hispanitat respectivament.









Ho ha dit després que el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, hagi anunciat que el Govern aprovarà un mecanisme legal perquè els funcionaris de la Generalitat puguin treballar aquests dos dies.





"És una mesura absolutament innecessària, divisiva, supèrflua, gratuïta i només pot tenir com a única motivació aconseguir aquestes dues llistes de bons patriotes funcionaris i treballadores que han anat a treballar, i els que no són bons patriotes que decideixen fer el festiu", ha afirmat.





Pedret ha qüestionat que aquesta mesura tingui interès públic i ha advertit dels riscos que pot suposar en els drets dels treballadors i dels costos que pot comportar obrir els edificis de la Generalitat si algun funcionari decideix treballar aquest dia.





Per això, ha assegurat que el PSC estarà vigilant perquè no es vulnerin drets dels treballadors públics i que els que decideixin fer els festius "no pateixin conseqüències negatives" en la seva situació laboral.





A més, el PSC ha anunciat que registrarà a finals d'agost una bateria de preguntes al Parlament perquè el Govern aclareixi i doni explicacions sobre aquesta mesura.





Els socialistes pregunten quina és la necessitat social "que justifica la necessitat de permetre o fomentar que un major nombre de funcionaris i treballadors públics prestin el seu servei" durant aquests dies, i per què no habiliten aquest mecanisme en altres festius.





També pregunten si el Govern ha parlat amb els sindicats i els representants dels treballadors abans d'anunciar aquesta mesura i demana a l'Executiu català que aclareixi quin és el mecanisme legal que s'utilitzarà i quin serà el cost econòmic.





A més, volen que la Generalitat expliqui com evitarà que això s'utilitzi per "elaborar llistes de funcionaris afectes o desafectes al Govern i l'independentisme".