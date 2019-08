El Govern està disposat a permetre que els funcionaris treballin, si així ho desitgen, el 12 d'octubre, Dia de la Hispanitat, i el 6 de desembre, Dia de la Constitució.









Així ho ha anunciat el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró. Segons ha explicat Puigneró, el Govern aprovarà un acord de govern al setembre que habilitarà la fórmula legal perquè el personal de la Generalitat pugui treballar aquests dos dies.





CC.OO. CRITICA LA DECISIÓ





El sindicat CC.OO. ha criticat en un comunicat la mesura avançada pel conseller. El sindicat considera que "s'ha de respectar les normes aprovades per la pròpia Generalitat i recordar que les condicions laborals es negocien amb la representació legal de les treballadores i els treballadors".





L'organització recorda que els dies festius estan establerts per la pròpia Generalitat, i que les jornades de festa es ratifiquen al ple del Consell de Relacions Laborals, òrgan al qual la Generalitat no ha presentat cap proposta com la que el conseller ha comunicat a la premsa.





"El compliment del calendari laboral no pot ser una qüestió de voluntarietat de les persones individuals que han de treballar, sinó d’una norma negociada que atengui a les necessitats del servei i als temps de treball normats".





"Si fos així --continua el sindicat--, el mateix dret tindrien altres persones per a d’altres dates, iniciant un camí de discriminació per religió, posició política o d’altres creences".