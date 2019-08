LaLiga i la Federació porten davant la justícia el conflicte dels horaris

El Jutjat del Mercantil número dos de Madrid celebra aquest dimecres la vista de mesures cautelars sol·licitades per LaLiga contra la resolució de la Jutgessa Única de Competició de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) de no permetre que hi hagi partits de LaLiga Santander ni LaLiga SmartBank en divendres i dilluns.









La Jutgessa Única de Competició de la RFEF, Carmen Pérez, va sentenciar el passat divendres 26 de juliol que els partits de les dues primeres divisions durant la temporada que 2019-20 no poden jugar-se en aquests dos dies de la setmana, "excepte amb autorització de la RFEF ", donant així la raó a l'organisme que presideix Luis Rubiales que li va presentar una sol·licitud després de publicar LaLiga els horaris de les tres primeres jornades.





Aquestes tenien vuit partits de LaLiga Santander i cinc de LaLiga SmartBank programats en aquesta franja, entre ells l'Athletic Club-FC Barcelona, fixat com a estrena de la nova temporada el divendres 16 a les 21.00 hores.





Però la Jutgessa Única de Competició va passar aquestes trobades als dissabtes i diumenges després de resoldre que les jornades de lliga han de desenvolupar-se en dissabte i diumenge pel fet que els partits dels dilluns i divendres van quedar al marge de l'"acord de mínims" assolit per la RFEF i LaLiga el passat 3 de juliol per la renovació del conveni de coordinació fins al 2024.





La jutge no va discutir que la competència per fixar els horaris correspon a l'organisme que presideix Javier Tebas, però va advertir que aquests havien de disputar-se "d'acord amb el calendari aprovat per la RFEF", que no inclou els partits en divendres i els dilluns.





Luis Rubiales ha insistit en diverses ocasions en la negativa a que hi hagi futbol els dilluns, mentre que s'ha mostrat més receptiu a que es pugui usar el divendres, encara que amb una compensació econòmica més gran que la que li ofereix LaLiga, a la qual un informe de març del Consell Superior d'Esports dóna la raó en aquesta competència.





La patronal va replicar immediatament a la resolució deixant clar que no modificaria els seus horaris perquè és "l'única organització competent" per fixar-los i avisant que aquesta decisió posa en perill als seus clubs i els seus drets audiovisuals.





LaLiga ha subratllat que aquesta posició de la RFEF és un atac als seus "competències" i "al valor dels drets audiovisuals" dels seus clubs, que té signats ja contractes amb operadors nacionals i internacionals "per un valor de més de 2.000 milions d'euros ".





A més, ha recordat que aquests concursos van ser aprovats per l'Òrgan de Control dels Drets Audiovisuals, un òrgan on la RFEF té "veu", tot i que llavors "no es va pronunciar sobre la competència que ara s'atribueixen". La passada setmana, després de l'Assemblea General Extraordinària, tots els clubs es van posicionar contra la federació, excepte el Reial Madrid.





Ara, el Jutjat del Mercantil número dos de Madrid haurà de decidir si concedeix aquestes mesures cautelars a LaLiga perquè pugui mantenir els seus horaris en aquestes tres jornades. Però passi el que passi, l'assumpte no acabarà aquí i quedaria en mans del CSD i dels tribunals del contenciós-administratiu, que serien els encarregats de buscar una decisió definitiva sobre qui té la competència.