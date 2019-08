Fracassa el projecte radiofònic de Josep Cuní a la cadena SER

El fitxatge de Josep Cuní per la cadena SER per presentar la seva franja matinal a Catalunya pretenia arrabassar el lideratge dels matins a Jordi Basté. Per a això, s'apostava per una línia catalanista moderada i pragmàtica de la que havia fet gala el periodista català en el programa vespertí de la cadena del Grup Godó. No obstant això, les coses no han anat com estaven previstes.









D'acord amb la segona onada de l'EGM, 'Aquí, amb Josep Cuní' només va aconseguir captar l'interès de 40.000 oients diaris, molt lluny dels 656.000 que escolten cada matí a Jordi Basté a 'El món' de RAC1 i dels 489.000 que segueixen a Mónica Terribas a 'El matí de Catalunya Ràdio'.





A la Corpo i el Grup Godó es freguen les mans. L'operació de PRISA per trencar el duopoli que monopolitzava matins radiofònics a Catalunya no ha estat reeixida. Josep Cuní s'ha quedat molt lluny de les xifres previstes a la vista de l'èxit mediàtic del presentador, que en les seves etapes anteriors a la ràdio havia collit grans èxits d'audiència.





EL PAS PER 8ALDIA





L'última experiència comunicativa de Cuní tampoc va ser per tirar coets. El periodista va presentar entre 2011 i 2017 un espai de tertúlia i anàlisi política a la cadena de televisió del Grup Godó. No obstant això, els minsos dades d'audiència, sumats a la manca d'ingressos publicitaris i públics, va motivar la cancel·lació fulminant de l'espai televisiu.





Amb un share que no supera els dos punts, el grup Godó ha decidit deixar la tele sota mínims des que Cuní va abandonar el vaixell. Està per veure durant quant temps PRISA decidirà renovar un projecte radiofònic que està llançant de moment unes dades d'audiència tan insatisfactoris.