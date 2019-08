Mediapro, en fase es sortida a borsa, s'endeuta en 920 milions

La productora audiovisual Mediapro s'ha endeutat en 920 milions d'euros en plena fase de sortida a borsa a causa de les pèrdues econòmiques derivades del deteriorament d'actius i la provisió pel contracte per fer-se amb la lliga italiana de futbol.













El grup xinès Orient Hontai va entrar a l'empresa de Jaume Roures després de comprar el 53 per cent del capital per 1.562 milions d'euros. Mediapro va tancar 2018 amb unes pèrdues de 45,80 milions d'euros, sobretot per a la provisió d'avançament de 64 milions per fer-se amb els drets de la Sèrie A, la primera divisió italiana, contracte pel qual va donar una bestreta de 52 millonesy que ara discuteix en els tribunals, informa 'El Confidencial'.





Els ingressos van ascendir a 1.907,07 milions d'euros, fet que suposa un augment del 18,03 per cent respecte a 2017, de manera que el grup defensa la bona marxa del negoci.





El nou màxim accionista de Mediapro va aprofitar l'entrada en el capital per signar un nou crèdit sindicat de 920 milions d'euros. Aquest nou finançament està facilitada per 40 inversors, entre ells Deutsche Bank, Citi i Goldman Sachs.





Fonts financeres sostenen que els resultats operatius, descomptats els impactes extraordinaris, permeten mantenir l'objectiu d'aconseguir una valoració d'uns 3.000 milions d'euros per al 2020.





Altres fonts consideren que el resultat és més negatiu que positiu i posen com a exemple el recent estrena borsària de Wanda Sports, l'empresa sòcia de l'Atlètic de Madrid, que s'ha enfonsat un 50% en tot just una setmana de cotització.