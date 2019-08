La plaça de l'Andorra de Gerard Piqué a Segona 'B', en perill

L'associació que representa a 260 clubs de Segona B i Tercera, Proliga, ha presentat un recurs davant el Consell Superior d'Esports (CSD) contra l'adjudicació de la plaça en el Grup III de la Segona Divisió B al FC Andorra de Gerard Piqué - plaça que va quedar lliure i que pertanyia al Reus.













L'equip andorrà ha ascendit aquesta temporada a la Tercera Divisió i, en complir amb els requisits establerts per la Federació, es va quedar amb la plaça del conjunt de Segona B tot i no haver jugat cap partit a Tercera.





Els requisits eren el pagament de 452.022 euros i l'ordre de preferència, tal com va informar el 29 de juliol la Reial Federació Espanyola de Futbol.





CRÍTIQUES I MÉS CRÍTIQUES





Aquesta decisió va ser criticada pels equips que també aspiraven a ocupar la vacant del Reus i que, a més, havien fet més mèrits esportius que l'Andorra-que ni tan sols ha debutat a Tercera Divisió.





D'aquesta manera, Proliga considera que la RFEF "Ha interpretat de forma errònia l'article 194" del seu Reglament General, "a l'entendre que, en aquest article, per omissió, s'exclou com a candidats a ocupar la vacant de Segona Divisió B als clubs que han aconseguit l'ascens a Tercera Divisió la temporada immediatament anterior ".





IMPOSSIBLE QUE ALGÚ QUE NO HA JUGAT A LA CATEGORIA ANTERIOR PUGUI PUJAR





Segons l'organisme, la normativa indica que "a l'hora de triar entre clubs d'una mateixa Federació d'àmbit autonòmic" es tenen en compte tant els punts obtinguts en la lliga regular de Tercera com els del 'play-off' d'ascens o, el que impossibilitaria que un club que en la temporada anterior milités a la primera de les categories d'àmbit territorial, com és el cas del FC Andorra, "pugui optar a ser un dels clubs amb dret a ocupar la vacant de Segona Divisió 'B'.





A més, adverteix l'ordre i criteris que diu el reglament federatiu per ocupar aquestes vacants que esmenta als equips de Tercera i als descendits de Segona 'B', tots dos de la mateixa federació, i posteriorment a la resta d'equips tant de Tercera com de Segona 'B'.





"Sembla evident que el legislador volia deixar clar que els descendits de Segona 'B' eren d'aquesta categoria a l'hora de considerar la norma, i per tant quedaven supeditats als que havien participat a Tercera Divisió", va afegir Proliga, que va remarcar que de la mateixa manera, "els clubs que haguessin participat en la primera categoria d'àmbit territorial no podrien considerar-se de Tercera i, en conseqüència, no podrien optar a l'ascens".





D'aquesta manera, l'associació que presideix David Jiménez subratlla que "el legislador no va considerar en cap moment l'ascens directe d'un equip de la primera categoria regional, ja que esportivament no havia optat a això la temporada en qüestió". "I en el suposat cas d'haver volgut fer-ho, ho hauria esmentat expressament, de la mateixa manera que es va fer amb els de Segona 'B'", ha sentenciat.