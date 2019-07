Piqué, emocionat, destaca el "exemple de superació" de les persones amb discapacitat intel·lectual

El futbolista Gerard Piqué ha clausurat aquest dimarts l'acte del 30 aniversari de la Fundació Aura, en què ha animat a empresaris a seguir incloent en els seus equips a persones amb discapacitat intel·lectual, en què veu "un exemple de superació i esforç, valors que ha de ser reconeguts per la societat ".





Ho ha afirmat, clarament emocionat, en intervenir en l'acte en el qual la fundació ha lliurat els premis 'Empreses amb Aura' a l'Hotel Arts de Barcelona, que ha comptat amb més de 800 convidats, ha explicat l'entitat en un comunicat.













Ha inaugurat la celebració la presidenta de la fundació, Glòria Canals, i l'ha presentat la directora, Maria Cabré, que ha destacat que l'entitat, en aquestes tres dècades, "ha aconseguit canviar la vida de més de 300 persones amb discapacitat intel·lectual i que l'objectiu és que qualsevol jove amb síndrome de Down que vulgui treballar en una empresa tingui l'oportunitat de fer-ho ".





La consellera de Presidència de la Generalitat, Meritxell Budó, ha recalcat que la fundació "s'ha convertit en entitat referent a Catalunya, Espanya i Europa", i s'ha referit a les persones amb discapacitat intel·lectual com un exemple de tenacitat i constància que han aconseguit superar els obstacles per tenir una vida digna i fer-se valer en el món laboral, on han demostrat la seva motivació i capacitat productiva.





El director general de la Fundació Bancària La Caixa, Jaume Giró, ha lliurat els premis a companyies que aquest any han contractat persones amb discapacitat intel·lectual, entre les que hi ha Hotel Catalonia Rigoletto, Synlab Diagnòstics Globals, Clínica meu Tres Torres, Hotel Petit Palace Museum , Hotel Monument, Nike (Outlet Viladecans), Kiabi, 365 IME MIL i Hotel The Barcelona Edition.





També han rebut un reconeixement Acrecentia training, Pranarom Espanya, Hotel Golden Tulip, Premium, Corbera, Cal Fruitós, Garcimar, Etnia Barcelona, Natura Selection, Compravenda Barcelona by Finques Gonsei, Cereal Hunters Barcelona, Mussol ANG, Hotel Alma, Oms & Viñas, Carl s Jr / Beer & Food, Humana i Cobarna Fruits.





Hi figuren entre els premiats Federació Catalana de Natació, Hema Spain, Thermo King, Grup Julià, Donava Nespresso, Panasonic, Rabat, Hotel Arts, Vinitus, Mango, Grand Hotel Central i Distinto Films.





També s'han lliurat els diplomes de reconeixement a les persones que han format part del programa Aura i porten deu, 20 i 25 anys integrats en el món laboral.