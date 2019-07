L'Audiència Nacional confirma la multa de 2,1 milions Piqué per impostos endarrerits

La Secció Quarta de la Sala del Contenciós-Administratiu de l'Audiència Nacional ha confirmat les sancions imposades pel Tribunal Econòmic Administratiu Central sobre el futbolista Gerard Piqué, que haurà així pagar a Hisenda 2,1 milions d'euros en concepte d'impostos que no va afrontar en els exercicis 2008, 2009 i 2010 simulant un contracte de drets d'imatge amb una empresa de la qual és accionista majoritari.





La sentència, datada el 13 de maig, desestima així el recurs que havia interposat Piqué contra aquesta resolució prèvia que li ordenava regularitzar l'IRPF d'aquests tres exercicis a partir de quatre negocis concrets per import de 1.457.855,61 euros, procediment del qual derivar una sanció econòmica de 678.012,59 euros més al juny de 2013.









La Inspecció va concloure que Piqué havia simulat a través d'una societat (Kerard Project 2006) el traspàs dels seus drets d'imatge amb l'objecte de pagar menys impostos al juny de 2006, argumentant, en primer lloc, que els havia venut a aquesta mercantil amb la qual tenia vinculació per "un preu totalment irrisori i fora de la realitat", 3.000 euros, el pagament ni tan sols s'havia acreditat.





Afegia a més que després d'aquest traspàs, l'esportista va seguir signant contractes que incloïen la cessió d'aquests mateixos drets que en teoria pertanyien ja a la mercantil, que va presentar declaracions tributàries al Regne Unit en què declarava ingressos per drets d'esponsorització i que en tot cas, Kerad Project no va declarar l'actiu immaterial en el seu balanç fins 2008 i l'acord no tenia efecte davant de tercers.





L'Audiència Nacional recorda que ja el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va fallar al maig de 2018 davant un recurs de Kerad Project que el contracte amb Piqué era "nul" i per tant s'havia de excloure la base imposable de l'impost de societats de els rendiments derivats de l'explotació dels drets d'autor com a rendiments de la societat, així com de les despeses associades a aquesta explotació.





"La Sala assumeix la decisió del Tribunal Superior de Justícia com a pròpia, amb la conseqüència de desestimar la impugnació d'aquesta part de la regularització i considerar que els rendiments derivats de l'explotació d'aquests drets d'imatge constitueixen rendiments del capital mobiliari imputables al demandant" , diu la Secció Quarta.





Fa així seus els raonaments jurídics del TSJ català, que donava per provat que en aquest traspàs de drets d'imatge a Kerard Project deia s'havia donat una "simulació orquestrada en el sentit que l'obligada tributària recurrent aparenta realitzar amb el contracte datat el 23 de juny de 2006 un negoci jurídic en realitat inexistent, sense causa real, amb la finalitat d'impedir a l'Administració tributària el coneixement de la realitat jurídica i el fet imposable realment realitzat ".





La sentència analitza cadascuna de les regularitzacions objecte de sanció, inclosa la relativa a la relació entre Kerard Project, Internacional Managemnet Group (IMG) i el Futbol Club Barcelona. Segons exposa els acords signats entre el Barça i IMG el 16 de maig de 2008 i el 26 de febrer de 2010, "són contractes simulats absolutament que instrumenten el pagament de les comissions que Gerard Piqué Bernabeu havia de pagar a IMG en qualitat de representant del jugador ".





"L'única conclusió que es deriva de les dades assenyalades és que el pagament de les comissions a IMG es va efectuar pel FCB per compte de Gerard Piqué Bernabeu i que això es va instrumentar a través d'un contracte entre el FCB i IMG simulat absolutament en no tenir de causa ", exposa la sentència, contra la qual cap recurs de cassació davant del Tribunal Suprem.