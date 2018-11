Multa de 48.000 euros a Gerard Piqué per conduir sense punts al carnet

El titular del Jutjat d'Instrucció 27 de Barcelona ha condemnat el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué a pagar una multa de 48.000 euros com a culpable d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sense punts del carnet.





En la sentència, dictada de conformitat amb el mateix futbolista, el jutge el condemna per un delicte de l'article 384.1 del Codi Penal, com a autor responsable d'un delicte contra la seguretat viària per conducció en cas de pèrdua de vigència de permís per pèrdua total de punts.





El jugador ha comparegut al jutjat amb el seu advocat, on ha estat uns 15 minuts, i s'ha negat a fer declaracions a la premsa a la seva arribada i la seva sortida, malgrat l'àmplia presència mediàtica, i després d'admetre els fets, el jutge ha dictat una sentència de conformitat, imposant la pena sol·licitada reduïda en un terç.