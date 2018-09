La DGT assegura que va comunicar a Piqué la pèrdua de punts

El futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, que va ser 'enxampat' fa uns dies per conduir sense punts al carnet, si coneixia que havia perdut els punts del permís de conduir, segons ha assegurat aquest dimarts el director general de Trànsit, Pere Navarro , en ser preguntat per aquesta qüestió durant la presentació del balanç oficial de la DGT de la sinistralitat d'estiu.





"En l'expedient consta: notificació personal de la resolució de pèrdua de punts", ha asseverat el titular de Trànsit, que no ha volgut donar més detalls respecte a aquest cas.





Per tant, tal com ha afirmat, constituiria un delicte, en haver agafat l'esportista el cotxe sabent que no tenia punts en el permís.





Tot seguit, ha dit: "M'estranya que no vagi amb xofer, aquí hi ha alguna cosa que em costa entendre".





DONAR EXEMPLE





Segons ha comentat Navarro, els personatges públics, com en aquest cas Piqué, haurien de tenir "certa responsabilitat" i "obligació d'exemplaritat" no cometent aquest tipus de delictes contra la seguretat viària. "Però aquesta és la teoria, després en la pràctica es descobreix que hi ha el que hi ha", ha lamentat.





"La societat t'ha donat l'ésser públic, tu també tens un compromís amb la societat, has de tornar a la societat part del que la societat t'ha donat, i això és l'exemplaritat, encara que cada un fa el que consideri que té de fer", ha conclòs.