L'Open Arms resisteix amb 121 persones rescatades al mar després d'una setmana sense poder atracar

El fundador de l'ONG Proactiva Open Arms, Òscar Camps, ha advertit aquest dimecres que alguns dels passatgers comencen a patir estrès posttraumàtic després de sis dies a bord del vaixell, "després d'haver viscut en els horribles camps de detenció libis".









A més ha explicat que els 121 rescatats estan cansats físicament i que esperen una resposta de la Comissió Europea per desembarcar a Itàlia o Malta, i ha deixat com a última opció assistir a ports catalans: "No toca. No podem permetre que la gent pateixi ara fa un viatge de cinc dies. Si s'hagués de fer, es fa, però millor arribar a Itàlia o Malta i repartir via aèria", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio.





"Volem arribar a una situació coordinada. Costa, però penso que ho aconseguirem", ha sostingut en referència a la petició que han fet a la Comissió Europea -mitjançant el Govern- de poder desembarcar en un dels ports propers.





En aquest sentit, ha asseverat que la seva activitat es desenvolupa sota el paraigua del dret marítim i que si tenen un problema greu, entraran a Itàlia amb l'empara d'aquesta norma.





Preguntat sobre l'actuació del Govern, ha exposat que Espanya mai els ha negat un port, però que després han pagat la conseqüències: "Des del seu despatx ens van tallar les hores de navegació, ens van prohibir moltes activitats".





Sobre la seva opinió que el president en funcions, Pedro Sánchez, acollís el vaixell 'Aquarius' a València i ara hagi amenaçat -segons ells- l'Open Arms amb multes, ha valorat: "Els polítics es mouen per impulsos polítics i mediàtics. En aquest moment li comprometia políticament i ara estem en un altre moment".









La cap de missió del vaixell de l'ONG Proactiva Open Arms, Anabel Montes, ha assegurat que la situació dels 121 migrants rescatats fa sis dies és estable però ha admès que el temps no juga a favor seu a causa de la pressió psicològica a la qual estan sotmesos.





L'embarcació es troba actualment a 28 milles de l'illa de Lampedusa a l'espera que Itàlia o Malta els permeti entrar a port segur. "Estem aguantant, les 121 persones rescatades estan estables, però com més tard en arribar una resposta, és possible que la situació es transformi en alguna cosa més difícil, després de tot el camí que porten recorregut aquestes persones", ha explicat Montes en una entrevista a Onda Cero.





La responsable d'Open Arms ha insistit que els estats competents per autoritzar el desembarcament són Malta i Itàlia i ha instat que compleixin els acords internacionals. Pel que fa a Espanya, ha assegurat que des del vaixell se'ls ha comunicat la situació en ser el seu estat de bandera i "no ha intervingut més comunicació".





Montes ha explicat que el que pot fer Espanya és "intercedir perquè puguin desembarcar, però a la zona competent".





Segons ha indicat, la tripulació de l'Open Arms es troba en compàs d'espera. Si Itàlia i Malta continuen negant-se a rebre-hauran de sol·licitar anar a altres ports segurs com França o Grècia.





"Cal seguir, hi ha passos, ara estem aguantant, esperant que es intercedeixi perquè puguem realment desembarcar i, arribat el moment, haurem de sol·licitar desembarcament als següents ports propers, però de moment el fet d'anar a un altre port que no ens correspon seria una manera de legitimar aquest trencament de la llei (per part de Malta i Itàlia) ", ha indicat.





Montes ha explicat que l'objectiu és el compliment de les lleis i els acords internacionals. "Després la distribució de les persones competeixen als estats", ha conclòs.