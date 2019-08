La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha defensat aquest dimecres que el paper de l'entitat és condicionar l'agenda política i ha acusat ERC de tenir la "pell fina", després de les crítiques que els republicans han fet contra l'ANC a les últimes setmanes.









Ho ha dit en una entrevista de Rac 1, després que dimarts l'exdiputat d'ERC al Congrés Joan Tardà critiqués que l'Assemblea Nacional Catalana s'està equivocant i que "s'ha convertit en un contrapoder" del sobiranisme.





Paluzie ha afirmat que des del seu naixement "l'essència de l'ANC és condicionar l'agenda política des de la societat civil" i ha recordat quan el 2014 van demanar al llavors president de la Generalitat Artur Mas convocar el 9N i després eleccions amb la frase president, posi les els urnes, de manera que creu que van incomodar Mas.





"Aquest és el paper de l'ANC", i ha sostingut que en els últims mesos les declaracions més dures que ha fet s'han dirigit a JxCat pel seu pacte amb el PSC a la Diputació de Barcelona.





Per això, ha retret a ERC que sigui tan crític amb l'ANC i justificant a l'entitat de tenir una deriva contra el seu partit: "No acabo d'entendre aquesta pell fina d'una banda concret, quan l'ANC ha estat acurada per mantenir la seva neutralitat i el seu apartidisme".





"És a dir, fer la crítica als partits quan creiem que fan alguna cosa que no és coherent amb l'objectiu de la independència, independentment de quin sigui el partit polític afectat", ha afegit.