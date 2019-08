La vaga indefinida de l'aeroport es manté després del fracàs de la mediació entre Trablisa i vigilants

La mediació d'aquest dimecres entre els vigilants de seguretat de l'Aeroport de Barcelona-El Prat i la direcció de Trablisa ha acabat sense acord, per la qual cosa es manté la vaga indefinida i de 24 hores convocada a partir d'aquest divendres 9 d'agost.





El matí d'aquest dimecres, el portaveu dels vigilants de seguretat de l'Aeroport de Barcelona-El Prat esperava que Trablisa els presentés una "proposta de mínims" en la mediació d'aquest dimecres per a evitar la vaga indefinida i de 24 hores convocada a partir d'aquest divendres 9 d'agost.





No obstant això, l'assessor del comitè de vaga, Juan Carlos Giménez, ha explicat que la proposta plantejada per Trablisa no ha satisfet les seves demandes de millores salarials i laborals, encara que la discutiran en assemblea el dijous. Giménez ha exposat que Trablisa es troba reforçada amb els serveis mínims decretats pel Govern centrla del 90%, per la qual cosa l'empresa tira pilotes fora sobre les demandes.





Per part seva, la directora de Recursos Humans de Trablisa, Pilar Albacete, ha defensat en una atenció als mitjans que han presentat una proposta donant solucions a totes les peticions operatives, però que els treballadors s'han "enrocat" en les demandes econòmiques.









"Demà es veurà en l'assemblea de treballadors si valoren els esforços que està fent l'empresa per a donar solucions a totes les qüestions que ells havien plantejat", ha remarcat Albacete.









SERVEIS MÍNIMS DEL 90%





Sobre els serveis mínims del 90% decretats pel Govern central, Juan Carlos Giménez ha criticat que no es respecti el dret de vaga dels treballadors i que per complir-los l'empresa haurà de trucar a empleats que estan de baixa i de vacances: "Veiem que tenim tot en contra i que els treballadors dels filtres de l'Aeroport de Barcelona no tenen cap dret a fer vaga".





Giménez ha remarcat que no tenen "moltes esperances" que l'empresa satisfaci les seves demandes de millores salarials i laborals, com la compensació de la sobrecàrrega de treball amb un plus d'un euro per hora treballada. També ha valorat que l'empresa es presenta "molt fort" a la mediació, que ha començat passades les 10.15 hores, i que no esperen que la reunió sigui de profit.





Els treballadors discutiran la proposta que els traslladi Trablisa en una assemblea de treballadors, en la qual decidiran si l'accepten o continuen amb la vaga, però Giménez ha indicat que creu que la vaga es mantindrà.





DEMANDES





Estan cridats a vaga uns 500 empleats de Trablisa, empresa adjudicatària del servei de seguretat a l'Aeroport de Barcelona des de juny de 2018 i fins al maig de l'any que ve. Els vigilants del Prat demanen millores en qüestions com la formació que reben, que es compleixi amb la paritat entre els treballadors i que es garanteixin els descansos.





També reclamen que l'empresa es faci càrrec dels costos d'aparcament o habiliti una zona gratuïta per a l'estacionament de vehicles.