L'Hospital de Bellvitge avança en 25 minuts el tractament urgent de l'ictus

Reduir el temps de tractament d'un ictus és clau. L'atenció urgent és molt important i cada minut que passa moren dos milions de neurones. D'aquesta manera, l'Hospital Universitari de Bellvitge ha incorporat la tecnologia point of care (diagnòstic ràpid en la capçalera del pacient) per escurçar els temps per a l'administració dels tractaments urgents de l'ictus.









Aconseguir salvar el major nombre de neurones possible és l'objectiu, ja que quan arriba un pacient amb ictus a l'hospital, una part de les neurones cerebrals ja estan danyades de manera irreversible, però part de les neurones de l'àrea afectada són viables durant uns pocs minuts i poden salvar-se en cas d'aplicar els tractaments correctes.





L'ictus és una patologia aguda que afecta el cervell i pot comprometre les funcions cognitives, motores i sensitives. La rapidesa determina, en bona mesura, el grau de discapacitat causat per la malaltia.





TECNOLOGIA POINT OF CARE





Amb l'aplicació de la tecnologia point of care de forma sistemàtica en el Servei d'Urgències, l'Hospital Universitari de Bellvitge ha aconseguit avançar en 20-25 minuts el temps per a l'administració dels tractaments urgents; fet que suposa salvar 38 milions de neurones en cada pacient.





Els neuròlegs del Servei d'Urgències utilitzen els sistemes de diagnòstic ràpid point of care (que permeten l'anàlisi de paràmetres amb una mínima gota de sang) per conèixer l'estat de coagulació de la sang dels pacients amb sospita d'un ictus. D'aquesta manera tenen el resultat en només 15 segons quan abans, amb el sistema d'extracció sanguínia convencional, trigaven 40 minuts a obtenir-lo, ja que calia processar la mostra, enviar-la al laboratori i esperar la resposta.





El fet de conèixer, després de la realització d'un TAC, l'estat de coagulació del pacient permet administrar de forma precoç els tractaments per obrir les artèries taponades i dissoldre el trombe ja sigui farmacològicament (trombòlisi) o amb dispositius mecànics (cateterismes amb trombectomía) i garanteix en la majoria d'ocasions millors resultats. En el 85% dels pacients que arriben al Servei d'Urgències, la causa de l'ictus és una oclusió arterial per un èmbol o trombe.





LA PRIMERA CAUSA DE MORT A DONES A CATALUNYA





L'ictus és la primera causa de mort en les dones i la tercera en els homes a Catalunya. Més de 13.000 persones ingressen cada any per un ictus. La Unitat d'Ictus de l'Hospital Universitari de Bellvitge (amb 10 llits) és una de les tres que hi ha a Catalunya especialitzades en l'abordatge dels casos més complexos i rep nombrosos pacients d'altres hospitals per ser tractats. Així mateix, proporciona serveis de teleassistència en connexió amb centres del seu àmbit d'influència. L'any 2017 va atendre 760 Codi Ictus, realitzant 132 tractaments endovenosos i 170 trombectomies.