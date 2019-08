Caos als aeroports del Regne Unit per un error informàtic de British Airways

Una fallada en el sistema de facturació de British Airways (BA) està provocant retards i cancel·lacions en els vols de diversos aeroports del Regne Unit, inclosos els tres de Londres, segons ha confirmat la companyia.









L'aerolínia ha comunicat que està treballant en solucionar aquest problema, que no afecta tots els aeroports, de la manera més ràpida possible. De moment, està realitzant el procés de 'check in' de manera manual i ha demanat disculpes a tots els seus clients a través del seu compte de Twitter.





Per als clients que vagin a realitzar vols de curt radi des dels aeroports de Heathrow, Gatwick i London City, BA ofereix la possibilitat de canviar els bitllets per a un altre dia.





A més, recomana als passatgers que comprovin l'estat actual dels seus vols a través del web i que acudeixin amb temps suficient als aeroports.