Mor un motorista de 25 anys en sortir-se de la via a Monistrol de Montserrat

Un motorista de 25 anys ha mort la tarda de dimecres a Monistrol de Montserrat (Bages-Barcelona) a causa d'un accident de trànsit, ha informat el Servei Català de Trànsit en un comunicat.









Per causes que encara estan per aclarir, el motorista va sortir de la via al quilòmetre 4,5 de la BP-1121 de Monistrol, i l'impacte va causar la mort del conductor -únic ocupant del vehicle-.





Amb aquesta víctima, són 100 les persones que han mort per accident de trànsit en el que va d'any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.