El SUP demana millors condicions per als policies nacionals per la "hostilitat" a Catalunya

El sindicat de la Policia Nacional SUP ha demanat millorar les condicions dels agents a Catalunya per la situació sociopolítica i l'"alt nivell d'hostilitat" cap als policies i el seu entorn personal.









En una sol·licitud a la Direcció General de la Policia (DGP), el sindicat apunta que des de l'1-O la tensió ha augmentat i que els familiars dels policies nacionals "es veuen obligats a mantenir en secret la condició d'agent de l'autoritat del seu marit/dona/pare/mare per no estar sotmesos a assenyalament, discriminació, insults, vexacions i fins i tot agressions físiques".





"Aquesta clandestinitat impedeix fer una vida normal, assentada en l'entorn urbà en què es treballa, i provoca que els agents tractin de canviar de plantilla quant disposen del barem necessari", afegeix el SUP, que detalla que el nombre d'agents s'ha reduït un 13,59% a Barcelona, un 10,59% a Tarragona, un 23,88% a Lleida i un 15,45% a Girona.





També assenyala que "hi ha dificultats serioses per aconseguir la cooperació d'altres institucions, començant pels mateixos Mossos, a les gestions diàries de les diferents unitats".





A més, recorda que Catalunya és la comunitat on més han crescut els preus en els últims anys i que el pagament de tributs és més elevat que a la resta de l'Estat.





El sindicat demana incrementar la quantia econòmica del plus de territorialitat i major baremació per cada any de servei a Catalunya, més mesures de conciliació per als agents destinats a aquest territori i construir habitatges per allotjar, ja que "contribuirien a pal·liar els perjudicis assenyalats".