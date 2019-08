La sentència de l'1-O comença a prendre forma: Marchena espera acabar-la a la tornada d'agost

El president de la Sala Segona del Tribunal Suprem i ponent de la sentència del 'procés', Manuel Marchena, s'ha anat de vacances amb una part substancial de la sentència redactada, pel que espera acabar-la a la tornada d'agost per presentar-la a la resta del tribunal.









Segons avança 'El Confidencial Digital', Marchena s'ha pres uns dies de descans satisfet dels avenços realitzats.





Tal com informa el digital, Marchena ha començat per aquelles parts en les quals existeix consens entre els set magistrats del procés (Andrés Martínez Arrieta, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Juan Ramón Berdugo, Andrés Palomo, Luciano Varela i Manuel Marchena). La voluntat del ponent sempre ha estat aconseguir el màxim consens entorn a la fallada i argumentari de la sentència, per la qual cosa s'espera que les parts més conflictives de la mateixa siguin desenvolupades en comú a la tornada de vacances.





Marchena desitjaria que no hagués vots particulars en aquest procés, per consolidar d'aquesta manera no només els propis arguments desplegats pels jutges, sinó també per tancar al pas a les especulacions independentistes sobre la manca d'imparcialitat de l'òrgan judicial.





'El Confidencial Digital' apunta que podria ser molt probable que Luciano Varela --el jutge més veterà dels set, conegut per ser qui va redactar la sentència del cas Prestige-- es descuelge amb un vot propi. No obstant això, seria sobre qüestions concretes relatives al delicte de rebel·lió i no alteraria la posició comuna de tots els magistrats.