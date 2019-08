Iberdrola entra en el negoci solar a Portugal amb la construcció de 149 megawatts

Aquesta capacitat es distribueix en dues regions (Algarve i a la vall del Tajo), d'acord al resultat definitiu de la recent subhasta pública impulsada pel Ministeri de Medi Ambient i Transició Energètica de Portugal, a través de la Direcció General d'Energia i Geologia , i organitzada per l'Operador do Mercat Ibèric d'Energia (OMIP).









El president d'Iberdrola, Ignacio Galán, ha manifestat, després de conèixer el resultat de la major subhasta duta a terme en el sector energètic portuguès durant l'última dècada: "Aquests nous projectes posen de manifest l'aposta d'Iberdrola per les energies renovables per seguir contribuint a la transició cap a una Europa descarbonitzada".





En aquest sentit, Iberdrola ratifica el seu ferm compromís amb la transició cap a una economia baixa en carboni, al mateix temps que consolida el seu paper clau en el mercat elèctric de Portugal, on ja lidera el sector comercial dels grans consumidors, amb gairebé un 33% del mercat, i compta amb una cartera de 300.000 clients, entre electricitat i gas natural.





El grup avança a més en el desenvolupament del gran complex hidroelèctric del Támega, que suposa la construcció de tres noves centrals (Gouvães, Daivões i Alt Támega), amb una potència total de 1.158 MW i una inversió superior als 1.500 milions d'euros.





La posada en marxa d'aquest projecte, prevista entre els anys 2021 i 2023, suposarà incrementar en un 6% la potència elèctrica total instal·lada al país i propiciarà el subministrament d'energia neta a 440.000 llars portuguesos.





Amb la promoció del complex del Támega i la nova capacitat solar adjudicada, Iberdrola, que ja ha aconseguit reduir les seves emissions a Europa en un 75% des de l'any 2000, contribueix al compromís de Portugal d'aconseguir la neutralitat de carboni per al 2050.





IBERDROLA, CLAU EN EL SECTOR ENERGÈTIC A PORTUGAL





Iberdrola va iniciar la seva activitat comercial a Portugal el 2002, tenint lloc el seu primer subministrament al gener de 2003. En paral·lel al procés de liberalització del mercat energètic al país, la companyia va entrar en el segment residencial i de petits negocis el 2013 i el 2017 va començar a comercialitzar gas natural.





Actualment, Iberdrola compta amb la tercera major quota per nombre de clients d'electricitat del país (5,4%) i la segona major quota per consum (17,4%). L'empresa ha aportat el seu enfocament únic i el seu compromís amb la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient, comercialitzant electricitat 100% verda als seus clients.





A més de liderar el sector comercial de grans consumidors i de desenvolupar el complex hidroelèctric del Támega, Iberdrola compta amb una potència eòlica de 92 MW al país, repartida en tres parcs: Catefica, al municipi de Torres Vedras, de 18 MW; Alto do Monção, en Mortágua i Tondela, de 32 MW; i Serra do Alvão, a Ribeira de Pena, de 42 MW.





IMPULS A LA RENOVABLES A EUROPA





Més enllà d'Espanya i Portugal, Iberdrola impulsa nombrosos projectes renovables a Europa. Al Regne Unit, a través d'Scottish Power Renewables, opera 40 parcs eòlics terrestres i el primer parc eòlic marí de la companyia, West of Duddon Sands. Actualment està desenvolupant, al Mar d'Irlanda, East Anglia One, que quan entri en operació, el 2020, consolidarà a Iberdrola com un dels líders mundials en el sector de l'energia eòlica marina.





La companyia també està present en altres països de l'Europa continental com Alemanya, on opera en aigües del mar Bàltic el parc eòlic Wikinger. i França, on projecta el parc eòlic marí de Saint Brieuc. L'empresa també està construint dos nous parcs eòlics a Grècia.