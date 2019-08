El Govern central "no titubeja" a anomenar "masclisme criminal" els assassinats per violència de gènere

La portaveu del Govern central, Isabel Celaá, ha assegurat avui que el Govern "no titubeja" a referir-se com a "masclisme criminal" a l'onada d'assassinats de dones a mans de les seves parelles o exparelles, així com dels fills i d'altres familiars.













En roda de premsa posterior a la reunió setmanal del Consell de Ministres, Celaá ha condemnat aquests episodis de violència de gènere, que ha considerat d'extrema gravetat.





La portaveu del Govern ha criticat les afirmacions sobre l'estiu i l'augment de les temperatures que relacionen la violència masclista amb la calor, i considera que no s'ha de minimitzar aquest "masclisme criminal".





Així, la ministra portaveu ha condemnat l'assassinat d'un menor de 16 anys a Andorra (Terol) a mans del seu pare, que també va ferir de gravetat la mare.









Celaá ha assegurat que la lluita contra la violència masclista forma part de les prioritats del Govern de Pedro Sánchez, i prova d'això és el repartiment de 20 milions d'euros del Pacte contra la Violència de Gènere que seran lliurats als ajuntaments en 2019.





Tal com es va fer l'any passat amb els fons previstos per als ajuntaments, el repartiment es farà tenint en compte la densitat de població, la grandària del municipi i si formen part del sistema de seguiment integral de les víctimes de violència de gènere (Viogen ).









El Pacte d'Estat, aprovat el 2017, preveu 120 milions d'euros per a les comunitats autònomes, 20 per als ajuntaments i 80 per a l'administració central. En total, està dotat de 200 milions anuals, fins a arribar als 1.000 milions pactats en cinc anys.





El projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a 2019 impulsat pel Govern de Sánchez -que finalment no van aconseguir ser aprovats- incloïa 20 milions més per als municipis, duplicant així els fons per als ens locals destinats a l'atenció i prevenció de la violència de gènere ".