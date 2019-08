L'actor Richard Gere s'ha sumat aquest divendres carregat de queviures al vaixell de Proactiva Open Arms amb 121 immigrants a bord que busquen port segur per desembarcar després de vuit dies, segons ha informat l'ONG catalana en el seu compte de Twitter.





Gere, que s'ha unit a la tripulació del vaixell abillat amb una samarreta de l'organització, ha arribat amb un iot i una pancarta en què es podia llegir 'You are not alone' (No esteu sols) i un cor.









A les imatges, es pot veure com l'actor nord-americà ajuda a descarregar fruites, verdures, pa i altres queviures, i com mostra imatges al seu mòbil a alguns migrants.





"Ser pare no entén de colors ni fronteres", afirma l'organització en un tuit.









Gere (Filadèlfia, 1949) ha pujat a l'Open Arms acompanyat del fundador de l'entitat, Óscar Camps, i ha repartit menjar a la tripulació i als migrants.