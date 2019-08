Doble condemna contra el Santander per accions mal venudes del Popular

Els jutjats de primera instància número 4 i número 8 de Santander han emès dues sentències en què es condemna a Banco Santander a tornar els 40.000 euros que dos antics clients de Banc Popular van invertir en accions de l'entitat abans que fos venuda al Santander.









Segons el despatx d'advocats Jaime Navarro, ambdues sentències, datades a 24 de juny i 16 de juliol d'aquest any, destaquen "la falta d'informació veraç" sobre l'estat real dels comptes de Popular en el moment de les adquisicions per part de els clients.





En concret, el demandant del primer cas va adquirir 10.000 accions de l'entitat per un import de 4.595 euros en diverses transaccions a l'abril i juny de 2017 mitjançant "una informació defectuosa" que li van transmetre els empleats.





Per al despatx d'advocats, aquesta informació "no va ser correcta", ja que apuntava que els comptes de l'entitat estaven sanejades i que es preveia una evolució positiva de les accions, quan dies després l'inversor ho va perdre tot en ser amortitzades després de la seva venda al Santander.





"NO ES VA INFORMAR DEGUDAMENT AL CONSUMIDOR"





La sentència explica que "la part obligada legalment a informar correctament no pot objectar que la part que tenia dret a rebre aquesta informació correcta va haver de prendre la iniciativa i proporcionar la informació pels seus propis mitjans".





Així, la sentència afegeix que "no es va informar degudament al consumidor" d'una "possible falta de solvència" no només de liquiditat del demandat, sinó també dels comptes presentats per l'entitat durant aquest temps, que llançaven una pèrdues en 2016 de 3.485 milions d'euros.





Per això, el jutge condemna al Popular, ara Banc Santander, a la restitució de l'entitat completa invertida en les accions més interessos, en entendre la nul·litat en contractar aquestes accions.





"LES DADES OFERTADES NO EREN REALS"





Així mateix, el Jutjat de Primera Instància número 8 ha condemnat Banc Santander a la indemnització de danys i perjudicis per la compra de 36.000 euros en aquestes accions bancàries que va adquirir un altre client a la seva oficina de Banco Popular al mes de setembre de 2016.





En aquest cas, la sentència repassa la jurisprudència favorable de diferents jutjats i Audiència provincials sobre aquesta matèria concreta d'accions del Popular determinant que "a partir de la subscripció de les accions, es comencen a produir en el banc una sèrie de circumstàncies que fan presumir raonablement que les dades ofertes en l'esmentada nota no eren reals".





Entre elles, cita les dimissions d'alts càrrecs de l'entitat bancària, unes pèrdues molt superiors a les previstes o reduccions de la plantilla. "Aquestes dades no havien estat recollits en tota la seva cruesa a la nota de valors, si més no com a riscos previsibles pròxims", admet la sentència.