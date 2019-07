Noruega multa al Banc Santander per incomplir les lleis antiblanqueig

L'Autoritat de Supervisió Financera de Noruega (Finanstilsynet) ha imposat aquest dimarts 2 de juliol una multa de nou milions de corones noruegues (930.153 euros) a la filial de Banc Santander al país nòrdic per incomplir les lleis anti blanqueig de capitals, segons ha anunciat en un comunicat.













De la seva banda, l'entitat financera considera que no hauria de ser multada i que, en tot cas, la quantia que ha de pagar és "massa alta".





En concret, la sanció es refereix a un incident registrat per la pròpia entitat al desembre de 2018. Segons ha explicat Finanstilsynet, un error en els sistemes informàtics del banc va provocar que 1,6 milions de transaccions procedents de més de 300.000 clients i realitzades a través la filial noruega de Santander no estiguessin subjectes a la supervisió prevista per la legislació anti blanqueig de capitals entre octubre de 2014 i desembre de 2018.





El banc té ara tres setmanes per decidir si vol apel·lar la decisió presa pel supervisor financer noruec, per la qual cosa haurà de presentar un recurs directament davant el Ministeri de Finances del país.