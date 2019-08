La vicepresidenta del Govern en funcions, Carmen Calvo, ha cridat aquest dissabte a "la responsabilitat i a la maduresa" de la política a Espanya i els seus polítics de cara a la formació d'un govern a nivell nacional tenint en compte que "les urnes ja han parlat i no hi ha alternativa factible ". "Crec que la política espanyola ha de donar un recital de compromís i de maduresa, de responsabilitat amb els problemes i amb les persones", ha afirmat.









En declaracions als periodistes després de l'acte de commemoració a Sevilla de la partida de l'expedició liderada per Fernando Magallanes i Juan Sebastián Elcano, Calvo ha assenyalat que "el sentit comú ens indica tenir capacitat de resposta generosa i elevada amb el país".





Després d'assenyalar que la situació constitucional és Espanya és "molt previsible" i el sistema "ens col·loca davant de les urnes" si la situació no arriba a bon port després d'una primera investidura no reeixida, ha indicat que com a Govern i com a partit no volen anar a les urnes. "Els ciutadans ja han fet la seva part i ho han fet lliurement", ha manifestat.





Calvo, que ha assegurat que "qualsevol democràcia a Europa en aquesta situació ja tindria govern", ha insistit que el PSOE és la llista més votada i "no hi ha alternativa", sent "l'única opció raonable i justa obrir pas a la llista més votada". "Tenim 123 escons, sols sumem el que tenen el 2 i el 3. No hi ha alternativa factible", ha remarcat.





Així, ha considerat que el missatge de les urnes és tenir "un govern progressista" i en això, ha assegurat, estan "des del primer moment" ja que ha recordat els diferents passos fets fins arribar a l'actualitat. "Ara estem ampliant el contingut del programa, amb gairebé tots els sectors de la societat, per tenir a finals d'agost i principis de setembre una possibilitat que pogués tirar endavant", ha explicat.